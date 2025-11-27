VIDEO Secvență șocantă! Fostul star al lui Liverpool a urlat de nervi: „Slot e de dat afară!“

Secvență șocantă! Fostul star al lui Liverpool a urlat de nervi: „Slot e de dat afară!" Premier League
Cu 9 înfrângeri, în ultimele 12 meciuri, campioana Angliei a devenit o echipă demnă de compasiune. Iar pentru managerul Arne Slot numărătoarea inversă a început deja.

LiverpoolArne SlotJamie Carragher
Ce diferență de la un sezon la altul! În campania precedentă, prima cu Arne Slot (47 de ani) pe bancă, Liverpool a câștigat titlul de o manieră impresionantă, la capătul unui sezon cu doar 9 meciuri pierdute din 56, în toate competițiile.

Acum, Liverpool are 9 înfrângeri în ultimele 12 partide oficiale! De fapt, de când a început sezonul, trupa lui Arne Slot a pierdut jumătate din meciuri: 10 din 20! Ultimul eșec, cel din Champions League, 1-4 acasă cu PSV Eindhoven, a fost unul istoric. Pentru că niciodată o formație olandeză nu aplicase o asemenea corecție fotbalistică pe „Anfield“.

Jamie Carragher: „Slot trebuie concediat pentru insistența sa cu Konate“

Partida Liverpool – PSV (1-4) a fost urmărită și de fostul star al „cormoranilor“, Jamie Carragher (47 de ani). Un foarte apreicat analist TV acum, Carragher a fost îngrozit în timpul partidei de miercuri. Reacțiile sale, când se uita la meci, au ajuns pe rețelele de socializare. Iar una dintre ele l-a surprins pe Carragher, punând mâna pe telefon, furios din cauza prestației stoperului francez, Ibrahima Konate (26 de ani).

Doamne, dumnezeule! M-am săturat! Acest Konate, pe bune! Adică, Slot e de dat afară numai pentru că insistă cu el în echipa de start! Slot trebuie să fie dat afară pentru asta!“, a spus Carragher în fața camerelor, după cum se poate vedea mai jos.

Carragher e convins: „Liverpool nu-l va concedia pe Arne Slot“

După meci, când s-a mai calmat, Jamie Carragher a vorbit despre managerul „cormoranilor“ pentru CBS Sport.

Liverpool nu e un club care să dea afară antrenorul. Liverpool, din acest punct de vedere, e diferit de toate celelalte cluburi europene. La Liverpool, managerul e rege! Și primește timpul necesar. Liverpool n-a concediat niciodată un manager care a câștigat titlul. Niciodată, în toată istoria clubului! Cei care au plecat au făcut asta după niște ani prin demisie. Eu sunt acum în tabăra celor care sunt de partea antrenorului, fiindcă sunt foarte supărat pe jucători. Van Dijk nu mai e același fotbalist. Mo Salah, zici că e terminat. Nu-mi place să critic, însă mereu te aștepți ca liderii echipei să pună piciorul în prag, atunci când lucrurile nu merg“, a spus Carragher.

