Ce diferență de la un sezon la altul! În campania precedentă, prima cu Arne Slot (47 de ani) pe bancă, Liverpool a câștigat titlul de o manieră impresionantă, la capătul unui sezon cu doar 9 meciuri pierdute din 56, în toate competițiile.



Acum, Liverpool are 9 înfrângeri în ultimele 12 partide oficiale! De fapt, de când a început sezonul, trupa lui Arne Slot a pierdut jumătate din meciuri: 10 din 20! Ultimul eșec, cel din Champions League, 1-4 acasă cu PSV Eindhoven, a fost unul istoric. Pentru că niciodată o formație olandeză nu aplicase o asemenea corecție fotbalistică pe „Anfield“.



Jamie Carragher: „Slot trebuie concediat pentru insistența sa cu Konate“



Partida Liverpool – PSV (1-4) a fost urmărită și de fostul star al „cormoranilor“, Jamie Carragher (47 de ani). Un foarte apreicat analist TV acum, Carragher a fost îngrozit în timpul partidei de miercuri. Reacțiile sale, când se uita la meci, au ajuns pe rețelele de socializare. Iar una dintre ele l-a surprins pe Carragher, punând mâna pe telefon, furios din cauza prestației stoperului francez, Ibrahima Konate (26 de ani).



„Doamne, dumnezeule! M-am săturat! Acest Konate, pe bune! Adică, Slot e de dat afară numai pentru că insistă cu el în echipa de start! Slot trebuie să fie dat afară pentru asta!“, a spus Carragher în fața camerelor, după cum se poate vedea mai jos.

