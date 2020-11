Salariul URIAS cu care seicii de la City l-au convins pe Guardiola sa isi prelungeasca contractul! Cat va castiga daca ramane pana in 2023

Pep Guardiola a semnat in aceste zile prelungirea contractului sau cu Manchester City.

Jurnalistii de la Sports Illustrated au aflat cum l-au convins seicii pe antrenor sa accepte noul contract. Se pare ca spaniolul va castiga un salariu urias pentru a continua pe Etihad.

Pentru prelungirea cu inca doua sezoane a contractului, sefii lui City i-au marit salariul cu 5 milioane de euro, Guardiola incasand in prezent 22 de milioane de euro pe an. In plus, tehnicianul ar putea incasa inca un salariu intreg bonus daca isi va duce contractul la bun sfarsit, pregatindu-i pe "cetateni" pana la finalul sezonului 2022/23.

De asemenea, seicii i-au suplimentat si bonusul pe care l-ar putea incasa Guardiola daca va conduce echipa spre castigarea trofeului Champions League. Antrenorul ar urma sa primeasca 10 milioane de euro, fata de 7,5 milioane cat putea primi pana acum.

Guardiola este la City de 4 ani, reusind in aceasta perioada sa castige 8 trofee, respectiv doua titluri de campioana, o Cupa a Angliei, 3 Cupe ale Ligii si doua Supercupe.