Rooney, in negocieri cu o echipa din Anglia! Surpriza: legenda lui United poate fi antrenor-jucator la o formatie care s-a batut pentru Premier League

Wayne Rooney ar putea da MLS pentru Championship. El poate fi jucator-antrenor.

Wayne Rooney (33 de ani), unul dintre cei mai buni fotbalisti din MLS in sezonul trecut, s-ar putea intoarce in fotbalul englez. Fost international si atacant de legenda al lui Manchester United, Wayne Rooney se afla in negocieri cu o formatie din Championship, scrie The Telegraph.

Potrivit presei engleze, Rooney ar putea sa lase in urma DC United si sa revina in fotbalul englez, fiind curtat de Derby County, echipa care a jucat in Play Off-ul de promovare in Premier League la finalul stagiunii trecute.

Derby County ii ofera lui Rooney un post de jucator-antrenor. Daca va accepta, el ar putea fi secundul lui Philip Cocu, cel care i-a luat locul lui Frank Lampard pe banca acestei formatii.

