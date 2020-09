REVENIRE SPECTACULOASA in Premier League! Condusa cu 3-0 dupa 30 de minute, Chelsea a revenit pana la sfarsitul meciului! Ce s-a intamplat

Chelsea a obtinut un punct pe terenul lui Albion, dupa ce la pauza a fost condusa cu 3-0.

Londonezii si-au facut singuri meciul greu dupa greselile defensive din prima repriza. Alonso a respins o minge gresit cu capul, iar in minutul 4 Robinson a deschis scorul pentru gazde.

Omul pe care Lampard l-a adus la Chelsea pentru a avea siguranta in aparare, Thiago Silva, a gafat chiar la debutul sau in Premier League, iar in minutul 24 Robinson a facut dubla. Dupa doar 5 minute Bartley a marcat pentru 3-0, dupa ce pozitia lui Reece James l-a mentinut in joc. In a doua repriza Chelsea a atacat in valuri si marcat de doua ori prin Mount in minutul 55 si Odoi in minutul 70.

Cu o posesie de 75 de procente, Chelsea a marcat golul egalizator in minutul 93, prin Tammy Abraham, iar rezultatul final a fost 3-3.