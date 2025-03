Julian Alvarez a rupt tăcerea după golul anulat la loviturile de departajare contra Real Madrid

După ce Atletico Madrid a fost eliminată de Real Madrid la loviturile de departajare, Julian Alvarez a vorbit public despre dezamăgirea trăită.



Julian Alvarez rupe tăcerea



Deși nu a menționat direct controversa legată de penalty-ul său anulat, argentinianul a transmis un mesaj fanilor pe rețelele sociale.



"Dureros să fim eliminați după ce am dat totul pe teren și am luptat până în ultimul minut. Nu am reușit, dar această echipă a arătat caracter, devotament și inimă. Mulțumim fanilor noștri că sunt mereu alături de noi, susținându-ne fără oprire și făcând fiecare meci special. Acum trebuie să privim înainte și să ne concentrăm pe ce urmează. Felicitări Real Madrid pentru calificare", a scris argentinianul.