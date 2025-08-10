”Cormoranii” au deschis scorul prin Ekitike, dar Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk, iar Frimpong a făcut 2-1 în minutul 21.



Campioana Angliei a fost în avantaj până în minutul 77. Sarr a înscris pentru londonezi și a ”împins” jocul către penalty-uri, acolo unde Dean Henderson, portarul lui Palace, a fost la înălțime.



După meci, Arne Slot, antrenorul celor de la Liverpool, a tras primele concluzii și s-a arătat îngrijorat de faptul că echipa sa primește mult mai ușor goluri față de sezonul precedent.



Arne Slot, prima reacție după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei



”Sentimentele sunt puțin amestecate. Dacă te uiți la jocul nostru ofensiv, împotriva unei echipe atât de compacte, este poate puțin mai bun față de sezonul precedent.



Dar de partea cealaltă am primit două goluri, așa cum am văzut și împotriva celor de la Bilbao și Milan, iar aici trebuie să fim mai buni.



Primim mai multe goluri în acest moment, iar dacă vrei să te bați pentru titlu, trebuie ca adversarul să nu aibă ocazii, nu mai vorbim de goluri”, a spus antrenorul olandez, citat de publicația britanică Independent.



Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth. Crystal Palace o va înfrunta pe Chelsea, pe Stamford Bridge, în prima etapă din campionatul Angliei.



