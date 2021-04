Ramane Ianis Hagi fara antrenor la Rangers?! Steven Gerrard, dorit de Tottenham pentru a-l face uitat pe Mourinho

Fotbalistul roman ar putea si el sa plece in aceasta vara, fiind dorit de Lazio.

Vazut de multi ca fiind succesorul lui Jurgen Klopp la Liverpool, asta dupa ce neamtul isi va face bagajele si va pleca de la "cormorani", Steven Gerrard ar putea sa aiba o destinatie surprinzatoare, tot in Premier League. Englezul ar putea sa se dueleze chiar cu e echipa sa de suflet pentru trofee, fiind dorit de Tottenham, proaspat ramasa fara antrenor dupa despartirea de Jose Mourinho, anunta presa din Anglia.

Pe lista se mai afla si Julian Nagelsmann, tanarul antrenor al celor de la RB Leipzig si unul dintre cei mai apreciati din Europa, dar si Brendan Rodgers, fost manager al lui Liverpool, actualmente la Leicester, cu care e aproape de o clasare surprinzatoare in top 4, care i-ar aduce calificarea in Champions League, chiar in detrimentrul lui Spurs.

Pentru viitorul apropiat, care implica si finala Cupei Ligii de duminica, contra celor de la Manchester City, Ryan Mason va conduce echipa, insa este de asteptat ca Daniel Levy sa caute un antrenor cu experienta la nivel inalt, care sa preia echipa cel tarziu in vara.