BREAKING NEWS | Mourinho, dat afara de la Tottenham inaintea finalei de Cupa Angliei! Anuntul oficial al clubului! Cine va prelua echipa

Antrenorul portughez, la mare moda in anii 2000, a fost indepartat si de la Tottenham, dupa ce echipa s-a incrucat si in ultima etapa, 2-2, la Everton, iar sansele la un loc de Champions League au scazut drastic. Carismaticul tehnician ii paraseste pe londonezi chiar inainte de finala de Cupa Angliei de duminica, contra celor de la Manchester City, meci ca reprezenta ultima sansa la un trofeu in sezonul actual, dupa ce englezii au fost eliminati si din Europa League, in optimi, de Dinamo Zagreb, dupa ce castigasera in tur cu 2-0.

Vestea este cu atat mai surprinzatoare cu cat presa din Anglia anuntase ca patronul celor de la Spurs, Daniel Levy, il sustine pe Mourinho si pentru sezonul urmator, iar o remaniere a lotului urma sa fie facuta in vara, aceasta fiind strict o cerinta a portughezului pentru a aduce un suflu nou la echipa.

In locul lui The Special One va sta pe banca, deocamdata, Ryan Mason, fost jucator al echipei, insa este de asteptat ca un alt manager mai experimentat sa fie anuntat cat de curand la Tottenham. Ca posibili candidati se vorbeste despre Julian Nagelsmann de la RB Leipzig, Brendan Rogers de la Leicester sau Nuno Espirto Santo de la Wolves.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021