Tottenham i-a gasit inlocuitor lui Mourinho! Un tanar de doar 29 de ani va prelua banca tehnica a lui Spurs

Tottenham a anuntat antrenorul care va conduce echipa din Londra pana la finalul sezonului.

Tottenham a anuntat pe site-ul oficial antrenorul care va conduce echipa din Londra pana la finalul sezonului. Jose Mourinho a fost demis de catre conducerea lui Spurs dupa rezultatele slabe din acest sezon. Antrenorul care ii va lua locul portughezului va fi tanarul tehnician englez Ryan Mason.

Mourinho a reusit sa o duca pe Tottenham pana in finala Cupei Ligii, pe care urma sa o dispute in aceasta duminica. Insa, luni conducerea lui Spurs a ales sa il demita pe Jose Mourinho dupa 17 luni in care acesta a fost prezent pe banca tehnica a clubului.

Inlocuitorul acestuia, Ryan Mason va fi antrenor interimar pana la finalul sezonului. Tehnicianul in varsta de doar 29 de ani a fost crescut in academia lui Tottenham, dar a fost nevoit sa isi intrerupa cariera de fotbalist in 2018, dupa o accidentare grava.

"Avem mare incredere in lotul nostru de tineri talentati. Avem o finala de cupa si inca sase meciuri de Premier League si ar trebui sa ne focusam pentru a termina sezonul acesta cat mai bine" a declarat presedintele lui Tottenham, Daniel Levy pentru site-ul clubului londonez.

Tottenham trece printr-o forma slaba si poate rata pentru a doua oara consecutiv prezenta in Liga Campionilor. Spurs se claseaza pe locul 7 la cinci puncte de primul loc care duce in prestigioasa competitie europeana.