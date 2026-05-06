Echipa pregătită de Florin Maxim a învins-o miercuri pe FC Voluntari cu 2-0, suficient cât să ajungă la opt lungimi de locul secund și la 10 de poziția a treia și să obțină accederea în Superliga României.

Corvinul Hunedoara revine pe prima scenă a fotbalului românesc după 34 de ani! În sezonul 1991/92, hunedorenii au retrogradat din Divizia A de pe ultima poziție, iar de atunci a urmat o perioadă grea în istoria clubului.

Prima reacție după ce Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga

La o jumătate de oră după fluierul de final al partidei cu FC Voluntari, a venit și prima postare a Corvinului Hunedoara, care e în plină sărbătoare, pe rețelele social media.

”După 34 de ani, acolo unde ne e locul! Pentru toți cei care au crezut mereu!”, a scris Corvinul pe Facebook.