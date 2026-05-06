Prima reacție după ce Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga

Corvinul Hunedoara termină pe primul loc eșalonul secund.

Echipa pregătită de Florin Maxim a învins-o miercuri pe FC Voluntari cu 2-0, suficient cât să ajungă la opt lungimi de locul secund și la 10 de poziția a treia și să obțină accederea în Superliga României.

Corvinul Hunedoara revine pe prima scenă a fotbalului românesc după 34 de ani! În sezonul 1991/92, hunedorenii au retrogradat din Divizia A de pe ultima poziție, iar de atunci a urmat o perioadă grea în istoria clubului.

La o jumătate de oră după fluierul de final al partidei cu FC Voluntari, a venit și prima postare a Corvinului Hunedoara, care e în plină sărbătoare, pe rețelele social media.

”După 34 de ani, acolo unde ne e locul! Pentru toți cei care au crezut mereu!”, a scris Corvinul pe Facebook.

Echipa pregătită de Florin Maxim avea nevoie de cel puțin un punct pentru a promova matematic în Superligă. În fața unui stadion plin, hunedorenii au rezolvat rapid soarta partidei, cu două goluri marcate de Albino și Uche Goodlad, în minutele 22 și 25.

În Superligă, echipa lui Florin Maxim va fi nevoită să plece de la Hunedoara pentru meciurile de pe teren propriu. Stadionul din Petroșani va fi ”casa” celor de la Corvinul până când se va reconstrui arena din Hunedoara.

Cum arată clasamentul din Liga 2:

  • 1. Corvinul - 68 puncte (5 victorii, 3 înfrângeri)
  • 2. Sepsi OSK - 60 puncte (5 victorii, 1 egal, 1 înfrângere)*
  • 3. FC Voluntari - 58 puncte (6 victorii, 1 egal, 1 înfrângere)
  • 4. Steaua - 48 puncte (3 victorii, 4 înfrângeri)*
  • 5. FC Bihor - 48 puncte (3 victorii, 5 înfrângeri)
  • 6. Chindia - 39 puncte (8 înfrângeri)

*un meci în minus

