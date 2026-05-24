Pare greu de crezut acum însă, în 2019, Tottenham a jucat o finală de Champions League! Ce-i drept, pierdută în fața lui Liverpool cu 0-2, însă rămâne faptul că londonezii au ajuns atât de sus, la un pas de cel mai râvnit trofeu din fotbalul european.

Apoi, în sezonul trecut, Tottenham a cucerit Europa League, după o finală cu United, scor 1-0. Deja însă, începuse prăbușirea din Premier League. Una șocantă! Pentru că, atât în stagiunea precedentă, cât și în cea care tocmai s-a încheiat, Tottenham s-a clasat pe… 17 din 20. Practic, de fiecare dată, gruparea londoneză a prins ultimul loc salvator, „driblând“ retrogradarea, in extremis!