Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace! Explicația lui Igor Tudor

Radu Drăgușin (24 de ani) nu face parte din lotul lui Tottenham pentru această partidă, iar absența sa vine după ce a fost titular în 4 dintre ultimele 5 partide de Premier League.

Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace

Site-ul oficial al lui Tottenham s-a limitat să transmită că fundașul român "nu va fi implicat la meciul din această seară".

La interviul acordat înainte de meci, antrenorul interimar Igor Tudor a anunțat că Radu Drăgușin a acuzat o "accidentare minoră", motiv pentru care nu este disponibil contra lui Palace, potrivit Spurs Web.

Fundașul român a suferit și o lovitură la cap în precedenta etapă, contra lui Fulham (1-2), când a fost înlocuit în minutul 90.

Fără Drăgușin și fără căpitanul Cristian Romero, în continuare accidentat, Tottenham apelează din nou la un sistem cu trei fundași centrali: Micky van de Ven, Kevin Danso și Joao Palhinha.