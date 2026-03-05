Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace! Explicația lui Igor Tudor

Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace! Explicația lui Igor Tudor Premier League
Tottenham primește vizita lui Crystal Palace, în această seară, de la ora 22:00. Partida din cadrul undei #29 din Premier League va fi transmisă în direct de VOYO.

radu dragusinTottenhamCrystal PalaceIgor Tudor
Radu Drăgușin (24 de ani) nu face parte din lotul lui Tottenham pentru această partidă, iar absența sa vine după ce a fost titular în 4 dintre ultimele 5 partide de Premier League.

Site-ul oficial al lui Tottenham s-a limitat să transmită că fundașul român "nu va fi implicat la meciul din această seară".

La interviul acordat înainte de meci, antrenorul interimar Igor Tudor a anunțat că Radu Drăgușin a acuzat o "accidentare minoră", motiv pentru care nu este disponibil contra lui Palace, potrivit Spurs Web.

Fundașul român a suferit și o lovitură la cap în precedenta etapă, contra lui Fulham (1-2), când a fost înlocuit în minutul 90.

Fără Drăgușin și fără căpitanul Cristian Romero, în continuare accidentat, Tottenham apelează din nou la un sistem cu trei fundași centrali: Micky van de Ven, Kevin Danso și Joao Palhinha.

Echipele de start la Tottenham - Crystal Palace

