Probleme mari pentru echipele din Premier League după pauza internațională! Lista jucătorilor accidentați

Campioantele revin după aproape trei săptămâni de pauză internațională. După o lungă perioadă de pregătire cu jucătorii neconvocați la echipele naționale, cluburile din Premier League se gândesc deja la primele meciuri oficiale. Unele nu pot miza, însă, pe câțiva jucători importanți.

Echipele cu pretenții au ieșit serios ”avariate” după aceste trei săptămâni de pauză pentru meciurile naționalelor. Campioana Arsenal, de exemplu, a rămas fără trei dintre cei mai importanți jucători: Kai Havertz, Christos Tzolis și Ezri Konsa.

Starurile din Premier League, ”avariate” după pauza internațională! Man. City are emoții pentru Haaland

Dintre cei trei, Kai Havertz pare să aibă parte de cea mai serioasă accidentare. S-a rupt chiar în primul meci al Germaniei din această campanie de Nations League și este de așteptat ca acesta să lipsească o perioadă bună de timp, estimată la câteva săptămâni.

Nici Tzolis nu stă foarte bine, fiind schimbat în minutul 18 al meciului dintre Grecia și Olanda. După primele investigații, se pare că extrema stângă va lipsi aproximativ trei săptămâni, urmând ca în această perioadă Arsenal să ofere mai multe detalii și despre Ezri Konsa.

Nici Liverpool nu are o situație strălucită. A pierdut trei dintre starurile echipei, pe Alexander Isak, Jeremy Jacquet și Cody Gakpo. Dacă în cazul suedezul ar fi vorba despre o accidentare minoră, chiar dacă nu a fost stabilită perioada sa de recuperare, Gakpo și Jacquet ar urma să fie evaluați după ce se întorc la club.

Cele mai mari emoții par să fie în tabăra lui Manchester City, acolo unde vedeta Erling Haaland a ieșit șchiopătând din meciul Portugalia - Norvegia. Acesta nu a fost, momentan, evaluat de club, dar selecționerul Norvegiei, Stale Solbakken, a liniștit apele cu privire la situația sa.

„Era pur şi simplu epuizat. Unii dintre jucătorii mei au avut doar şase sau şapte zile de vacanţă. Şi într-un loc de muncă normal, nu trăieşti doar din condiţia fizică. Apoi intri direct la începutul sezonului, urmat de un mini-turneu, deci este o presiune extremă”, a spus selecționerul Norvegiei.