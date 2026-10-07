Probleme mari pentru echipele din Premier League după pauza internațională! Lista jucătorilor accidentați

Probleme mari pentru echipele din Premier League după pauza internațională! Lista jucătorilor accidentați Premier League
SPORT.RO
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Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

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Premier LeagueArsenalLiverpoolManchester CityManchester UnitedTottenham
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Campioantele revin după aproape trei săptămâni de pauză internațională. După o lungă perioadă de pregătire cu jucătorii neconvocați la echipele naționale, cluburile din Premier League se gândesc deja la primele meciuri oficiale. Unele nu pot miza, însă, pe câțiva jucători importanți.

Echipele cu pretenții au ieșit serios ”avariate” după aceste trei săptămâni de pauză pentru meciurile naționalelor. Campioana Arsenal, de exemplu, a rămas fără trei dintre cei mai importanți jucători: Kai Havertz, Christos Tzolis și Ezri Konsa.

Starurile din Premier League, ”avariate” după pauza internațională! Man. City are emoții pentru Haaland

Dintre cei trei, Kai Havertz pare să aibă parte de cea mai serioasă accidentare. S-a rupt chiar în primul meci al Germaniei din această campanie de Nations League și este de așteptat ca acesta să lipsească o perioadă bună de timp, estimată la câteva săptămâni.

Nici Tzolis nu stă foarte bine, fiind schimbat în minutul 18 al meciului dintre Grecia și Olanda. După primele investigații, se pare că extrema stângă va lipsi aproximativ trei săptămâni, urmând ca în această perioadă Arsenal să ofere mai multe detalii și despre Ezri Konsa.

Nici Liverpool nu are o situație strălucită. A pierdut trei dintre starurile echipei, pe Alexander Isak, Jeremy Jacquet și Cody Gakpo. Dacă în cazul suedezul ar fi vorba despre o accidentare minoră, chiar dacă nu a fost stabilită perioada sa de recuperare, Gakpo și Jacquet ar urma să fie evaluați după ce se întorc la club.

Cele mai mari emoții par să fie în tabăra lui Manchester City, acolo unde vedeta Erling Haaland a ieșit șchiopătând din meciul Portugalia - Norvegia. Acesta nu a fost, momentan, evaluat de club, dar selecționerul Norvegiei, Stale Solbakken, a liniștit apele cu privire la situația sa.

„Era pur şi simplu epuizat. Unii dintre jucătorii mei au avut doar şase sau şapte zile de vacanţă. Şi într-un loc de muncă normal, nu trăieşti doar din condiţia fizică. Apoi intri direct la începutul sezonului, urmat de un mini-turneu, deci este o presiune extremă”, a spus selecționerul Norvegiei.

În plus, pe lângă Haaland, City pare să-l fi pierdut și pe Nico O'Reilly, accidentat la antrenamentul naționalei Angliei. Este posibil ca acesta să aibă nevoie de o perioadă de recuperare, în funcție de verdictul medicilor.

Nici rivalele Manchester United și Tottenham nu stau excelent după această pauză competițională. ”Diavolii” i-au pierdut pe Patrick Dorgu și Noussair Mazraoui, în timp ce Roberto de Zerbi are emoții pentru Jan Paul van Hecke și Micky van de Ven. În cazul celui de-al doilea, Xaxi, selecționerul Olandei, a confirmat că nu este vorba despre ceva serios.

Revine Premier League! Liverpool - Manchester City, capul de afiș al rundei #6

Premier League revine cu meciurile etapei a 6-a, LIVE pe VOYO, iar partida dintre Liverpool și Manchester City, două dintre formațiile care s-au bătut la titlu în ultimii ani, ține capul de afiș.

De asemenea, Manchester City - Tottenham intră în seria meciurilor ”de gală” din această etapă, iar campioana Arsenal ar urma să joace pe teren propriu cu Leeds United.

  • Arsenal - Leeds United, sâmbătă, ora 14:30
  • Aston Villa - Brentford, sâmbătă, ora 17:00
  • Chelsea - Bournemouth, sâmbătă, ora 17:00
  • Ipswich Town - Fulham, sâmbătă, ora 17:00
  • Sunderland - Brighton, sâmbătă, ora 17:00
  • Manchester United - Tottenham, sâmbătă, ora 19:30
  • Crystal Palace - Nottingham Forest, duminică, ora 16:00
  • Hull City - Everton, duminică, ora 16:00
  • Liverpool - Manchester City, duminică, ora 18:30
  • Coventry City - Newcastle, luni, ora 22:00
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