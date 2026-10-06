Atacantul în vârstă de 26 de ani al lui Manchester City a fost înlocuit după 67 de minute, în meciul pierdut duminică în deplasare cu Portugalia, în Grupa A4 a Ligii Naţiunilor, cu scorul de 1-2.

Haaland s-a numărat printre jucătorii de renume care au părăsit stadionul imediat după meci, cu un avion privat, pentru a profita la maximum de câteva zile libere înainte de a se întoarce la angajamentele clubului.

„Era pur şi simplu epuizat”, a spus antrenorul Norvegiei, Stale Solbakken, despre starea lui Haaland. „Unii dintre jucătorii mei au avut doar şase sau şapte zile de vacanţă. Şi într-un loc de muncă normal, nu trăieşti doar din condiţia fizică. Apoi intri direct la începutul sezonului, urmat de un mini-turneu, deci este o presiune extremă.”„Face parte din lotul care suportă cea mai mare încărcătură de muncă, tocmai pentru că echipa sa (Manchester City) participă la toate turneele şi este jucătorul cheie”, a adăugat Solbakken, potrivit News.ro.

Mijlocaşul norvegian Patrick Berg a reiterat evaluarea antrenorului său, subliniind impactul fizic asupra lui Haaland.

„Jucase ultimele trei meciuri (împotriva Norvegiei), aşa că nu este surprinzător că forţele i-au cedat în cele din urmă”, a spus Berg.

Haaland a avut un program deosebit de încărcat în ultimele luni.

Calificarea Norvegiei până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale i-a scurtat semnificativ extrasezonul, iar de atunci a jucat fiecare meci din Premier League pentru City, marcând cinci goluri.

După dubla sa din victoria de luna trecută cu 3-2 în Liga Naţiunilor împotriva Danemarcei, Haaland a evidenţiat programul încărcat pe reţelele de socializare, postând: „Atât de obosit. Încă un meci în 70 de ore.”

Sindicatul jucătorilor din Norvegia, îngrijorat

Sindicatul jucătorilor din Norvegia (NISO) şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la creşterea programului de meciuri pentru sportivii de elită ai ţării. „De-a lungul timpului, am observat o tendinţă îngrijorătoare: presiunea asupra jucătorilor de top a devenit excesivă”, a declarat Kristoffer Vatshaug, directorul NISO, într-un comunicat de presă emis luni. „Mai mulţi jucători au suferit deja consecinţele. Situaţia este gravă.”„Dorim îndrumări mai clare privind volumul de muncă şi recuperarea. Aceasta include timpul dintre meciuri, perioadele de odihnă consecutive, oboseala legată de deplasări şi timpul pe care jucătorii îl au la dispoziţie pentru a se recupera după un sezon lung.”

Vatshaug a declarat că responsabilitatea nu aparţine exclusiv jucătorilor.

„Nu putem avea un sistem în care protecţia jucătorilor depinde de propria lor disponibilitate de a se opri. Fotbaliştii vor să joace fotbal. Vor să joace pentru clubul lor, pentru echipa lor naţională şi pentru coechipierii lor”, a spus el.

Haaland are la dispoziţie şase zile pentru a se recupera înainte ca City să îşi reia campania din Premier League la Liverpool duminică.