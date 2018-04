Manchester City este noua CAMPIOANA a Angliei, Guardiola a fost ULTIMUL care a aflat! Ce facea antrenorul lui City

Man City a egalat recordul in prima liga engleza - a castigat titlul de campioana cu 5 etape inainte de final.

Marea surpriza a etapei in Premier League a avut loc pe Old Trafford! West Bromwich Albion, echipa aflata pe ultimul loc si care mai are doar matematic sanse sa se salveze de la retrogradare a reusit sa castige cu 1-0 dupa golul lui Jay Rodriguez! Aceasta victorie a transformat-o matematic pe Manchester City in campioana cu 5 etape inainte de final! City are 16 puncte peste Man United in clasament.

Man City a egalat recordul all-time in prima liga engleza - doar Man United (1907-08 and 2000-01) si Everton (1984-85) au mai reusit sa castige titlul cu 5 etape inainte de final! Cei de la Man City au transmis in direct pe retelele de socializare reactiile unor jucatori care au privit impreuna partida de pe Old Trafford.

Printre acestia nu s-a aflat si Pep Guardiola, cel care a fost unul dintre ultimii care au aflat de triumf! Antrenorul catalan, aflat la al 7-lea titlu in cariera, era la golf alaturi de fiul sau! Manchester City a pierdut doar 2 meciuri in actualul sezon de Premier League, cu Liverpool si Manchester United, si a reusit sa inscrie nu mai putin de 93 de goluri!

In total, Pep Guardiola a ajuns la 24 de trofee in cariera de antrenor! Man City a castigat in actuala stagiune si Cupa Ligii Angliei.