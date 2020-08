Primul transfer al lui Mourinho din aceasta vara, deconspirat pe Instagram! Cum s-a dat de gol fotbalistul 

Se pare ca Tottenham a facut un prim transfer, insa jucatorul nu a fost inca prezentat oficial.

Cu toate astea, suporterii echipei pregatite de Jose Mourinho au aflat ca Pierre-Emile Hojbjerg ar fi fost transferat.

Fotbalistul s-a dat de gol pe Instagram, unde a dat like unei fotografii in care aparea imbracat in tricoul lui Tottenham.

Fanii s-au amuzat, spunand ca desi este bun pe teren, nu este la fel de priceput atunci cand vine vorba despre pastrarea unui secret.

Tottenham a fost interesata de Hojbjerg de cand la echipa a ajuns Jose Mourinho. Fotbalistul danez in varsta de 25 de ani a fost crescut de Bayern, iar din 2016 a evoluat la Southampton.

Mijlocasul a mai fost imprumutat in trecut la Augsburg si la Schalke, iar site-ul transfermarkt.com il coteaza in prezent la 20 de milioane de euro.