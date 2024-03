Robert Țicleanu, președintele lui Venus București, a vorbit despre participarea în Fenix Trophy, competiție europeană recunoscut de UEFA, și despre planurile de resuscitare a unuia dintre marile branduri din fotbalul românesc.

"În mod oficial, avem șapte titluri de campioană recunoscute de LPF"

"Sunt președintele clubului, nu sunt patron. Noi avem o asociație sportivă formată din urmași ai foștilor jucători și conducători ai Venusului interbelic. Am constituit în 2014, la fix 100 de ani de la înființare, revenirea acestui mare brand românesc. Am luat decizia și am urmat toate căile legale pentru a putea reîncepe aventura noastră în fotbalul românesc.

În mod oficial, avem șapte titluri de campioană recunoscute de LPF. Noi zicem că avem opt titluri. E o problemă cu al doilea titlul, cel din 1921, când Tricolor B a ieșit pe primul loc și noi pe al doilea. Teoretic, noi ar trebui să deținem și acest titlu, pentru că echipa a doua de la Tricolor participa fără drept de a câștiga trofeul. Nu contează, șapte sau opt trofee, important este că am făcut istorie în acea perioadă a țării noastre și acum ne dorim să reînviem tradiția, să ducem Venusul unde a fost odată.

"Noi gândim fotbalul ca un spectacol, mai puțin pentru bani"

Avem aceste trofee, dar e adevărat că mult contează și ce facem în prezent. De aceea ne dorim să acumulăm experiență, să aducem lângă noi oameni care doresc să ajute, dar să și adere la valorile noastre. Noi gândim fotbalul ca un spectacol, dorim ca fotbalul să fie cumva văzut cum îl vedeau bunicii noștri, în frumusețea lui primară. Să fie fotbal pentru plăcere, pentru spectatori, mai puțin pentru bani. Ne dăm seama că e dificil în ziua de azi.

Cum este să reprezentăm România într-o competiție europeană? Este minunat să reprezinți România și să simți că joci pentru o echipă din țara noastră într-o competiție internațională. Este extraordinar și le mulțumim foarte mult celor care organizează Fenix Trophy pentru că ne-au invitat. Este o competiție pe bază de invitație și ei au considerat că Venus București este o echipă care merită să facă parte din acest format. Ne strădfuim să ne ridicăm la nivelul adversarilor și la condițiile solicitate de organizatori.

Cred că putem spune că facem ceea ce trebuie, că reprezentăm cum bine fotbalul bucureștean, cel puțin. Sunt cluburi deosebite, unele mai vechi, altele mai noi, dar fiecare are valoarea și caracteristicile lui. Venus avea nevoie de această recunoaște, probabil că ne va ajuta să schimbăm și modul de organizare, să devenim mai profesioniști și să putem să evoluăm.

"Ne dorim să ne organizăm mai bine pe partea de copii și juniori"

Știți foarte bine situația fotbalului românesc, al fotbalului în particular. Avem probleme cu bazele sportive în România, de aceea eu fac un apel către autoritățile locale să ajute cluburile cu infrastructura sportivă. Suntem foarte multe cluburi care avem nevoie de ajutor la acest capitol. A fost foarte greu să găsim un teren unde să se poată juca cu spectatori. Sunt foarte multe bariere birocratice de care trebuie să treci. Terenurile în București sunt puține, dacă vrei să joci un meci cu spectatori trebuie să apelezi la stadioanele nou făcute, care sunt greu de accesat din cauză că sunt foarte scumpe pentru echipele mici.

Planul de viitor? Ne dorim să ne organizăm mai bine pe partea de copii și juniori, vrem să demarăm un proiect serios în vara aceasta. Vrem să reușim să creștem jucătorii noștri. La fel, ne dorim foarte mult să creștem baza de fani. Pentru că fanii noștri, teoretic, nu mai sunt în viață. Venus a fost cea mai iubită echipă din perioada interbelică, dar acum se știe foarte puțin despre ea și cred că va trebui să facem mult mai mult pe partea de promovare", a declarat Robert Țicleanu pentru PRO TV Sport și Sport.ro.

"Alb-negrii" au șapte titluri de campioană a României

Legendarul club Venus București are mai multe titluri decât FCSB (despre care s-a scris că i-a apropriat stema), UTA Arad, Rapid, Craiova sau Petrolul, fiind declarată campioană în 1920, 1929, 1932, 1934, 1937, 1939 și 1940. Trofeul din 1921 nu este acum recunoscut de LPF, deși campioana Tricolor B participa la competiție în mod onorific.

"Alb-negrii", care aveau stadionul pe locul actualului Parc Știrbei, de lângă Opera Română din București, au șapte titluri de campioană a României în palmares, fiind întrecută la acest capitol doar de Steaua, Dinamo și CFR Cluj. Echipa joacă acum în Liga 4 București, pe Stadionul "Biruința" din cartierul bucureștean Pajura, fiind reînființat în 2014, după ce fusese interzisă de comuniști, în 1948.

Motivul a fost că gruparea fusese condusă de cunoscutul avocat Alexandru Elădescu și de puternicul Gabriel "Gavrilă" Marinescu, (general, șef al Poliției București, ministru de Interne, apropiat al lui Carol al II-lea și președinte al Federației de Fotbal). Clubul avea rivalitate mare cu Rapid, care a fost considerată echipa proletariatului comunist, în prima jumătate a secolului trecut, și Marinescu a cerut arestarea mai multor jucători pentru a-i învinge de giuleșteni.

Echipa a jucat de trei ori în Mitropa Cup

În istoria sa, Venus a jucat de trei ori în competițiie europene. În ediția din 1937 a Mitropa Cup (Cupa Europei Centrale), prima competiție europeană intercluburi, "alb-negrii" au pierdut împotriva lui Ujpest FC Budapesta (optimi de finală / 4-6, 1-2). A mai jucat de două ori în această competiție, în 1939 (sferturi de finală / 1-0, 0-5 cu Bologna) și 1940 (sferturi de finală / 0-3 și 0-1 cu OFK Belgrad).

De-a lungul vremii, pentru această echipă prestiogioasă au evoluat jucători importanți, precum Lazăr Sfera, Gheorghe Albu, Alfred Eisenbeisser, Silviu Ploieșteanu, Kostas Humis, Traian Iordache, Jean Lăpușneanu, Gheorghe Brandabura, Mircea David sau frații Vâlcov (Colea, Petea, Volodea), iar pe bancă s-au aflat Franz Platko sau Bela Janossy.

Foto - Gabriel Chirea