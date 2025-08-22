Nuno Espirito Santo (51 de ani) s-ar putea despărți de Nottingham Forest în viitorul apropiat, conform mai multor informații apărute recent în presa britanică. Inclusiv antrenorul portughez a confirmat vineri dezvăluirile făcute de BBC potrivit cărora relația sa cu patronul Evangelos Marinakis s-a deteriorat.

Nuno Espirito Santo s-ar putea despărți de Nottingham Forest: "Nu mai am o relație o bună cu patronul Marinakis"



Nuno Espirito Santo a avut un sezon excelent cu Nottingham Forest: a încheiat pe locul 7, a calificat echipa în faza principală din Europa League, iar stagiunea actuală de Premier League a început cu o victorie contra lui Brentford, scor 3-1.



Chiar și așa, există neînțelegeri între antrenor și patron. Vineri, la conferința de presă în care a prefațat partida cu Crystal Palace (duminică, 16:00, VOYO), Nuno Espirito Santo a vorbit deschis despre acest subiect, recunoscând că "nu iese fum fără foc" - referire la zvonurile privind posibila sa demitere.



"Am avut întotdeauna o relație foarte bună cu patronul. Sezonul trecut a fost chiar o relație apropiată, însă acum nu mai e una bună. Nu știu care este motivul.



Relația noastră s-a schimbat. Sunt sincer cu voi și nu am cum să spun că ne înțelegem la fel. Am avut o relație bună, de respect, bazată pe încredere și împărtășirea opiniilor, însă acum nu mai e relație atât de bună.



Nu iese fum fără foc. Știu cum merg lucrurile în fotbal, însă eu sunt aici să-mi fac treaba", a spus Nuno Espirito Santo.

Nuno e pe banca lui Forest din decembrie 2023, iar în luna iunie a semnat prelungirea contractului cu clubul de pe City Ground până în 2028.

Nuno Espirito Santo s-a plâns înainte de startul sezonului



Cu câteva zile înainte de startul sezonului din Premier League, Nuno s-a plâns public de lotul pe care îl are la dispoziție. "Suntem foarte, foarte în urmă față de punctul în care ar fi trebuit să ne aflăm acum - atât în ceea ce privește pregătirea, cât și în ceea ce privește lotul. Planurile pe care le aveam nu le-am reușit și nici nu știm ce lot vom avea la dispoziție. Avem jucători care se antrenează cu noi, dar care știu deja că vor fi împrumutați. E o problemă majoră", declara portughezul, pentru Sky.



Totuși, Nottingham s-a mișcat serios în mercato după declarațiile lui Nuno și a cheltuit aproape 100 de milioane de lire sterline pentru transferurile lui Omari Hutchinson (Ipswich), Arnaud Kalimuendo (Rennes), James McAtee (Manchester City) sau Douglas Luiz (Juventus).

VIDEO Nottingham Forest - Brentford 3-1, în prima etapă din Premier League (REZUMAT)

