Prima declarație a lui Ronaldo după revenirea spectaculoasă de pe Old Trafford: „Nu mă așteptam la asta!”

Cristiano Ronaldo (36 ani) a făcut spectacol pe teren la revenirea în Premier League, după ce a reușit să înscrie de două ori în poarta lui Newcastle. Superstarul portughez a fost cel care a deschis scorul, în prelungirile primei reprize, tot el înscriind și primul gol din repriza secundă.

Bruno Fernandes și Lingard au mai marcat pentru „diavolii roșii”, în timp ce singurul gol al oaspeților a fost înscris de Manquillo. Ronaldo a fost însă principalul subiect de discuție, numele său auzindu-se pe tot stadionul, în repetate rânduri după revenirea incredibilă.

Ronaldo: „Aveam emoții când a început meciul!”

La finalul partidei, fotbalistul adus de United de la Juventus în ultima săptămână de mercato, în schimbul a 15 milioane de euro, a vorbit despre revenirea sa, mărturisint că a fost emoționat în momentul în care a pășit pe teren.

„Este de necrezut. Când a început meciul am avut emoții, pe cuvânt. Însă cred ca era normal. Nu mă așteptam să îmi cânte numele tot meciul, deci am fost extrem de emoționat. Poate nu s-a văzut, dar am fost.

Primiriea este incredibilă, dar sunt aici să câștig meciuri și să ajut echipa, să ducem clubul acolo unde îi este locul”, a declarat Ronaldo pentru SkySports.

„Mă așteptam la un gol”

Cristiano Ronaldo a vorbit și despre golurile înscrise, dezvăluind că se aștepta să înscrie o dată, însă a ținut să puncteze că jocul echipei este cel care contează cel mai mult.

„Mă așteptam la un gol, dar nu la două. Desigur, sunt fericit să înscriu, nu o să neg asta, însă cel mai important lucru este echipa. Au jucat consistent, au jucat la un nivel înalt în majoritatea timpului, am arătat o inteligență matură și sunt mândru de asta.

Toți știu că fotbalul de aici din Anglia este diferit față de orice alt colț al lumii. Am jucat oriunde și să fiu sincer, Anglia este cea mai specială țară. Îi aparțin lui Manchester United. Am ajuns aici la 18 ani, m-au tratat incredibil și de aceea m-am întors. Sunt extrem de mândru să fiu aici și vreau să câștig”, a declarat portughezul.