"Pot sa rup contractul si sa ma intorc acolo?!" Fotbalistul care s-a RAZGANDIT INSTANT dupa primul antrenament la Manchester United! Dezvaluirile jucatorului care castiga peste 20 de milioane de euro

Un jucator a vorbit despre cea mai proasta alegere pe care a facut-o in cariera, aceea de a merge la Manchester United.

Alexis Sanchez (31 de ani) a vorbit deschis despre transferul sau de la Arsenal la Manchester United, care se materializa in iarna lui 2018.

Sanchez era in acel moment cel mai valoros jucator al 'tunarilor' si unul dintre cei mai valorosi din Premier League. Acesta a ales atunci sa mearga la Manchester United, unde urma sa incaseze un salariu fabulos, de peste 20 de milioane de euro.

In ciuda sacului de bani pe care urma sa il primeasca, Sanchez spune ca a vorbit cu agentul sau dupa primul antrenament de la Manchester United si i-a cerut sa rupa contractul pentru ca vrea sa revina la Arsenal.

"Dupa prima sesiune de antrenament pe care am avut-o la Manchester United mi-am dat seama de multe lucruri. Si cand m-am intors acasa mi-am intrebat agentul daca as putea anula contractul si sa ma intorc la Arsenal", a spus Alexis Sanchez pentru Pelotors TV, potrivit The Sun.

Internationalul chilian nu a reusit sa se impuna la Manchester si a jucat doar 45 de meciuri pentru 'diavoli', reusind sa inscrie doar 5 goluri.

Sanchez a fost imprumutat la Inter Milano, in Serie A, iar in aceasta vara italienii l-au cumparat definitiv. Inter nu a platit niciun leu in schimbul lui Sanchez, insa i-a preluat salariul urias pe care acesta il avea pe Old Traford.