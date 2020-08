Si pentru ea s-a batut Maguire ca NEBUNUL in Mykonos! Logodnica starului de la Manchester United a vazut totul LIVE. A aparut si FILMUL scandalului

Harry Maguire are o relatie de aproape un deceniu cu Fern Hawkins, femeia care s-a aflat langa el in momentul teribilului incident din Grecia.

Ceea ce trebuia sa fie o vacanta linistita s-a transformat intr-un cosmar pentru internationalul englez de la Manchester United, ajuns in arestul politiei elene dupa o incaierare ca-n filme cu un grup de sustinatori britanici ai unei echipe rivale.

Pentru ca nu se cunoaste inca motivul care a declansat isteria lui Maguire, se presupune ca acesta a fost jignit, iar una dintre tinte putea fi chiar logodnica sa, Fern Hawkins, cu care se plimba pe strazile din Mykonos, alaturi si de alti prieteni.

Ca si Harry, Fern Hawkins e din orasul Sheffield, unde s-au cunoscut, in anul 2011, pentru ca in 2018 sa se logodeasca la Paris, intr-un cadru extrem de romantic. In acelasi an, tanara cu diplome in stiinte si fizioterapie a facut senzatie la Cupa Mondiala din Rusia, sustinandu-si viitorul sot din tribune. Harry si Fern au impreuna doua fete, Lillie si Piper.