Dezvaluire FANTASTICA! Un milionar de la Manchester United a prins un hot dupa ce tocmai jefuise o batranica! Ce a putut sa-i faca

Lindelof e erou national! Fundasul lui Manchester United a prins un hot care tocmai ii furase geanta unei femei in varsta, scrie presa nordica.

Daca partenerul sau din apararea lui United, Harry Maguire, a fost arestat pentru ca s-a batut in Grecia cu un politist, Lindelof e in centrul atentiei din cu totul alte motive. Fotbalistul de 26 de ani isi petrece cateva zile de vacanta in Vasteras, orasul lui natal din Suedia. Acolo a intervenit intr-un caz de furt petrecut sub ochii sai.



Aftonbladet scrie ca Lindelof l-a urmarit si imobilizat pe un hot care ii furase poseta unei batrane. Fotbalistul a asteptat pana la venirea politiei si l-a predat pe infractor.

Politia suedeza n-a dezvaluit ca eroul zilei ar fi Lindelof, insa martorii i-au confirmat identitatea.

"Barbatul care a intervenit foarte inteligent are un fizic foarte bun, atat pot sa va spun", s-a limitat sa spuna un politist suedez.