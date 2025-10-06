Instalat la începutul lunii septembrie, Postecoglou a strâns 7 meciuri la Nottingham: două remize și nu mai puțin de cinci înfrângeri - cel mai slab start pentru un manager al lui Forest în ultimul secol! În presa britanică se vorbește tot mai des despre o posibilă demitere a tehnicianului născut în Grecia, mai ales că patronul Evangelos Marinakis nu este recunoscut pentru o răbdare deosebită.

Ange Postecoglou, iritat de întrebările jurnaliștilor despre posibila demitere



Iritat de întrebările reporterilor privind posibila sa plecare, Postecoglou a avut un dialog destul de aprins cu reporterii prezenți în sala de conferință după eșecul cu Newcastle, de duminică, scor 0-2.



Întrebat dacă e optimist că poate redresa situația de la echipă, Postecoglou a răspuns ironic: "Nu, este o cauză pierdută".



Ulterior, Postecoglou a spus că nu înțelege de ce este criticat atât de rapid după preluarea mandatului și de ce nu i se oferă mai mult timp.



"Serios acum, ce e rău în faptul că uneori o situație este dificilă? Ce e rău în asta? De ce vrem ca totul să ne fie oferit frumos, ambalat perfect?



Sunt sigur că și părinții voștri au trecut prin greutăți în viață și nu au renunțat. Poate că și voi, la un moment dat, păreați o cauză pierdută. Dar ei nu au renunțat la voi, corect?



Ceea ce încerc să spun - și nu vreau să pară că vă critic și vă rog să nu o luați personal - este că în ziua de azi, de îndată ce un lucru nu merge bine, reacția e imediată: 'Gata, e greșit, trebuie să schimbăm totul, să o luăm de la început'", a mai spus Postecoglou.



Fostul antrenor de la Tottenham a adăugat: "Mă aștept să am o discuție cu patronul și cu toți cei din club despre ce am început aici, unde ne aflăm și ce trebuie să facem. Dacă se vrea o evaluare a mea după trei săptămâni și jumătate, nu am ce face în privința asta. Aș fi avut posibilitatea să fiu acum acasă, pe canapea, și să urmăresc meciul. Dar am preferat să fiu aici. Îmi place să lupt, e în regulă".

Rezultatele lui Ange Postecoglou la Nottingham Forest



0-3 vs. Arsenal (Premier League, etapa 4)

2-3 vs. Swansea (Cupa Ligii Angliei)

1-1 vs. Burnley (Premier League, etapa 5)

2-2 vs. Betis (Europa League)

0-1 vs. Sunderland (Premier League, etapa 6)

2-3 vs. Midtjylland (Europa League)

0-2 vs. Newcastle (Premier League, etapa 7)

VIDEO Newcastle - Nottingham Forest 2-0 (REZUMAT VOYO)

