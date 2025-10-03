În primele șase meciuri pe banca lui Forest, Postecoglou a înregistrat patru eșecuri și două remize. Joi seară, formația din Premier League a pierdut acasă duelul cu Midtjylland, din Europa League, scor 2-3.



Ange Postecoglou poate fi demis de la Nottingham Forest după partida cu Newcastle

Fanii lui Nottingham Forest i-au cerut deja demisia lui Ange Postecoglou după eșecul cu Midtjylland. "Suporterii sunt dezamăgiți și au dreptul să aibă o opinie. Le-am auzit părerea. Nimic nu mă mai surprinde în fotbal, sunt lucruri pe care nu le pot controla", a spus fostul manager de la Spurs.



Ange Postecoglou va fi pe banca lui Nottingham Forest la meciul cu Newcastle (duminică, 16:00, VOYO), însă The Times scrie că tehnicianul născut în Grecia ar putea fi demis în cazul unui nou eșec.



Sursa citată scrie despre lipsa de răbdare arătată în trecut și de controversatul patron al lui Forest, Evangelos Marinakis, dar și despre faptul că urmează o pauză pentru meciurile echipelor naționale, ceea ce ar putea oferi mai mult timp unui eventual înlocuitor.



Ange Postecoglou este antrenorul de la Nottingham Forest cu cel mai slab start de mandat din ultimii 100 de ani. Pentru un bilanț mai modest trebuie mers până în 1925, an în care John Baynes nu a reușit să câștige niciunul dintre primele sale 7 meciuri.

Nottingham Forest a început sezonul actual cu Nuno Espírito Santo pe bancă. După primele trei etape, în care echipa a obținut 4 puncte, patronul Marinakis a decis să îl demită pe portughez și să îl instaleze pe Ange Postecoglou.

VIDEO Nottingham Forest a pierdut în ultima etapă din Premier League, 0-1 contra lui Sunderland

