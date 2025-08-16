FOTO Poliția investighează: caz ireal de abuz rasial cu un fan Liverpool în scaun cu rotile, în prim-plan

Poliția investighează: caz ireal de abuz rasial cu un fan Liverpool &icirc;n scaun cu rotile, &icirc;n prim-plan Premier League
Primul meci al ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal a impresionat încă dinaintea startului partidei, când suporterii Liverpool au ținut un moment de reculegere copleșitor, în memoria lui Diogo Jota și Andre Silva.

Cele șase goluri împărțite inegal de Liverpool și Bournemouth au asigurat un spectacol fotbalistic care confirmă că Premier League rămâne în continuare competiția de urmărit a fotbalului european.

Un fan Liverpool cu dizabilități, investigat de poliție pentru abuz rasial

  • Pentru prima dată în România, prin intermediul VOYO, iubitorii fotbalului pot urmări toate cele 380 de meciuri din sezonul de Premier League.

Dacă fanii Liverpool au impresionat prin tăcerea completă care s-a așternut peste Anfield Road, înainte de fluierul de start, impresia a fost stricată de un suporter-problemă, care l-ar fi abuzat rasial pe Antoine Semenyo, în minutul 28, cu mult înainte ca englezul de origine ghaneză să înscrie două goluri împotriva „cormoranilor”.

În timp ce se pregătea să execute o aruncare de la margine, Antoine Semenyo s-a oprit câteva secunde și l-a privit în ochi pe suporterul Liverpool aflat în zona destinată persoanelor cu dizabilități, vizibil surescitat.

Antoine Semenyo a marcat două goluri pe Anfield

După ce a observat că Semenyo a fost abuzat rasial de fanul Liverpool în cauză, arbitrul central, Anthony Taylor le-a cerut forțelor de ordine evacuarea suporterului din stadion.

The Guardian informează că poliția din Liverpool investighează acum abuzul rasial suferit de Antoine Semenyo, pe când clubul FC Liverpool și-a manifestat susținerea față de autorități, în ce privește acest demers.

