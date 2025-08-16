Primul meci al ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal a impresionat încă dinaintea startului partidei, când suporterii Liverpool au ținut un moment de reculegere copleșitor, în memoria lui Diogo Jota și Andre Silva.

Cele șase goluri împărțite inegal de Liverpool și Bournemouth au asigurat un spectacol fotbalistic care confirmă că Premier League rămâne în continuare competiția de urmărit a fotbalului european.

Un fan Liverpool cu dizabilități, investigat de poliție pentru abuz rasial

Pentru prima dată în România, prin intermediul VOYO, iubitorii fotbalului pot urmări toate cele 380 de meciuri din sezonul de Premier League.



Dacă fanii Liverpool au impresionat prin tăcerea completă care s-a așternut peste Anfield Road, înainte de fluierul de start, impresia a fost stricată de un suporter-problemă, care l-ar fi abuzat rasial pe Antoine Semenyo, în minutul 28, cu mult înainte ca englezul de origine ghaneză să înscrie două goluri împotriva „cormoranilor”.

În timp ce se pregătea să execute o aruncare de la margine, Antoine Semenyo s-a oprit câteva secunde și l-a privit în ochi pe suporterul Liverpool aflat în zona destinată persoanelor cu dizabilități, vizibil surescitat.