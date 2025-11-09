Costin Ștucan revine în platou alături de Cătălin Oprișan, iar invitați sunt Costel Pantilimon și Robert Niță. Emisiunea începe la ora 15:00, iar apoi Ștucan și invitații vor lua o pauză și vor reveni de două ori pe parcursul serii, astfel încât analiza și atmosfera să însoțească toată ziua de Premier League.



„Play on Sport”, ACUM pe Youtube Sport.ro și pe VOYO!



Prima parte a emisiunii se desfășoară între 15:00 și 16:00, înaintea avalanșei de meciuri din Anglia. Apoi, discuțiile se reiau între 18:00 și 18:30, chiar înainte de super-duelul serii, pentru ca în final, de la 20:00 la 20:30, „Play on Sport” să închidă ziua cu concluzii și reacții la cald.



De la ora 16:00, pe VOYO încep patru meciuri din Premier League: Aston Villa întâlnește Bournemouth, Brentford joacă împotriva lui Newcastle, Crystal Palace dă piept cu Brighton, iar Nottingham se duelează cu Leeds. Ziua de fotbal culminează la 18:30 cu Manchester City – Liverpool, un derby care, în ultimii ani, a influențat decisiv cursa pentru titlu. Meciul se vede în exclusivitate pe VOYO.

