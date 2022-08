Pierre-Emerick Aubameyang ar putea juca la Chelsea cu un tatuaj în tricoul lui Arsenal! Situația stânjenitoare a gabonezului

În urmă cu doar câteva luni, Aubameyang a părăsit Arsenal pentru a se alătura Barcelonei, după o ceartă care a fost ecranizată în noul serial despre clubul londonez produs de Amazon, All or Nothing.

Atacantul era atât de disperat să plece din nordul Londrei până la sfârșitul contractului său, încât a dispărut în Barcelona fără permisiunea clubului, înainte de a fi eliberat în cele din urmă de tunari.

El a marcat 11 goluri în 17 apariții în La Liga la sfârșitul ultimei campanii, dar ar putea fi pregătit pentru o întoarcere rapidă în Anglia în această vară.

Barca l-a adus pe Robert Lewandowski în această vară și are acum o multitudine de opțiuni în atac, iar Chelsea este interesată să-l readucă pe atacantul gabonez înapoi în Anglia.

Cu toate acestea, acest transfer ar putea face lucrurile foarte incomode pentru fotbalistul de 33 de ani, care are un tatuaj cu el însuși într-un tricou al lui Arsenal, alături de cei doi copii ai săi.

Deși nu există nicio emblemă a lui Arsenal sau alte însemne pe tatuaj, nu există nicio îndoială că arta corporală îl înfățișează într-un tricou al tunarilor.

Cea mai reușită zi a fostului jucător de la Borussia Dortmund într-un tricou Arsenal a venit chiar împotriva albaștrilor, în finala FA Cup.

Aubameyang could really be playing for Chelsea with an Arsenal tattoo on his arm ???? pic.twitter.com/TuJZRg1X9j