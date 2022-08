Arsenal îi arată ușa din spate portarului său. Ce se va întâmpla cu goalkeeper-ul care a câștigat FA Cup în 2020 cu "tunarii"

În această perioadă de mercato, Arsenal i-a adus pe Gabriel Jesus (52.2 milioane de euro), Oleksandr Zinchenko (35 milioane), Fabio Vieira (35 milioane), Matt Turner (6.36 milioane) și Marquinhos (3.5 milioane).

De asemenea, "tunarii" au scăpat de serviicile fotbaliștilor Matteo Guendouzi, plecat la Marseille pentru 11 milioane și Kostantinos Mavropanos, plecat la Stuttgard pentru 3.2 milioane.

Se pare că trupa dirijată de Mikel Arteta îl va lăsa să plece și pe Bernd Leno, după cum spune jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare pe rețelele social media, mai ales că titular incontestabil este Aaron Ramsdale, iar nou-venitul Turner va fi rezerva acestuia, .

Expertul în transferuri a mai anunțat și unde se va duce Leno după despărțirea de Arsenal. Următoarea destinație se pare că va fi tot în Premier League, mai exact Fulham. Londonezii au doar doi goalkeeperi în lot în momentul de față, pe Marek Rodak, cotat la 5 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, și pe Paulo Gazzaniga, cotat la 2 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Bernd Leno will undergo medical tests and sign as new Fulham goalkeeper this week, personal terms are also agreed. Full agreement in place between Fulham and Arsenal, as per @Plettigoal - will be completed soon. ⚪️⚫️ #FulhamFC

Fulham wanted Leno over Neto as new goalkeeper. pic.twitter.com/Sr2VHb7IU9