Barcelona are multe soluții în compartimentul ofensiv, mai ales după transferul lui Robert Lewandowski, care va fi titular incontestabil pe postul lui Aubameyang. Astfel, gabonezul ar putea pleca la o altă echipă, unde să prindă mai multe minute.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Barcelona ar vrea să obțină aproximativ 30 de milioane de euro de pe urma atacantului gabonez. Chelsea ar fi pe lista echipelor interesate, dar ar vrea să ajungă la o înțelegere pentru o sumă de transfer redusă.

Barcelona have asked around €30m fee for Pierre Aubameyang during the weekend, Chelsea wanted to spend way less than this. Talks continue, as Marcos Alonso is still part of the conversations. ???????? #FCB

Tuchel, pushing for Aubameyang as priority… but Xavi insists to keep him. pic.twitter.com/066j4Ixx7h