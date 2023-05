"Diavolii roșii" au avut o misiune facilă în fața londonezilor, impunându-se cu scorul de 4-1. Casemiro, Martial, Fernandes și Rashford au marcat cele patru goluri ale gazdelor, în timp ce pentru Chelsea a marcat Joao Felix.

În urma acestui rezultat, Manchester United și-a consolidat pozția a treia în clasament și accederea în grupele Champions League în sezonul următor.

În minutul 29, atacantul de 23 de ani a fost accidentat de un adversar în timpul unui atac, căzând ca secerat pe teren.

Imediat a început să urle de durere și să ceară schimbarea, accidentarea lui fiind una gravă, cel puțin până la un diagnostic oficial.

Antony a fost scos de pe gazon pe targă, cu ochii în lacrimi, în încurajările fanilor și colegilor de echipă.

Antony is down and will be replaced after this incidental tackle from Chalobah.#MUNCHE

pic.twitter.com/6wc3SRNLtp