Clubul englez de fotbal Manchester United a anunţat, joi, plecarea lui Phil Jones (31 ani) în luna iunie, odată cu expirarea contractului său, informează cotidianul L'Equipe.

Venit în 2011 de la Blackburn Rovers, fundaşul internaţional englez (27 selecţii), afectat de accidentări recurente la genunchi, nu mai intră în planurile antrenorului Erik ten Hag.

"Campion al Angliei în 2013 la ultimul sezon al lui Sir Alex Ferguson pe banca tehnică, Jones, care a câştigat şi Cupa Angliei în 2016 şi Europa League în 2017, a disputat 229 de meciuri în tricoul lui United şi a înscris şase goluri", se arată într-un comunicat al clubului intitulat "Mulţumim Phil".

La rândul său, Jones a ţinut să le mulţumească suporterilor echipei, printr-o scrisoare deschisă: "Mi-aş fi dorit să joc mai mult. Mi-aş fi dorit să fi oferit mai mult echipelor la care am jucat. Dar spun din toată inima, am făcut tot ce am putut".

După plecarea lui Phil Jones, portarul David de Gea va rămâne singurul jucător al lui Manchester United din era legendarului Sir Alex Ferguson.

David de Gea will be the only Manchester United player left from Sir Alex Ferguson's era after Phil Jones leaves the club at the end of the season. ???? pic.twitter.com/jvq43EeYPz