Antony a revenit în lotul lui Manchester United și va fi disponibil pentru antrenamente și meciuri după ce s-a întâlnit cu poliția în legătură cu acuzațiile de agresiune.

Antony, care a negat toate acuzațiile care i se aduc, s-a întors marți la Manchester din Brazilia și a avut o întâlnire de cinci ore cu poliția.

United a motivat reprimrea fotbalistului brazilian prin faptul că a cooperat eficient cu poliția: "De la primele acuzații făcute în iunie, Antony a cooperat cu anchetele poliției atât în Brazilia, cât și în Marea Britanie, și continuă să facă acest lucru. În calitate de angajator al lui Antony, Manchester United a decis ca acesta să reia antrenamentele la Carrington și să fie disponibil pentru selecție, în timp ce anchetele poliției continuă. Acest lucru va fi ținut sub observație în așteptarea evoluțiilor ulterioare ale cazului.

În calitate de club, condamnăm actele de violență și abuzurile. Recunoaștem importanța protejării tuturor celor implicați în această situație și recunoaștem impactul pe care aceste acuzații îl au asupra supraviețuitorilor abuzurilor." a transmis United print-un comunicat.

Într-un interviu acordat publicației braziliene UOL, Gabriela Cavallin, influencer și DJ, l-a acuzat pe fotbalistul naționalei că a atacat-o în diferite rânduri, în perioada iunie 2022 - mai 2023. Mai mult, sursa citată a publicat și dovezi, fotografii și capturi ale mesajelor dintre cei doi, acuzându-l pe Antony că a aruncat un pahar spre ea, iar în încercarea de a se apăra s-a tăiat la degete până la os, scrie goal.com.

Modelul a recunoscut că a fost atacată prima dată pe 1 iunie 2022, când era însărcinată. Cei doi erau în vacanță și se aflau în mașină când jucătorul a amenințat că o aruncă din mașina în mișcare.

Manchester United l-a exclus din lot pe perioadă nedeterminată, până la soluționarea cazului.

Antony ar fi fost interogat de poliție timp de cinci ore după ce s-a întors în Anglia pentru a răspunde acuzațiilor de agresiune.

Actuala sa parteneră, Rosilene Silva, era alături de el, iar tânărul de 23 de ani a fost văzut părăsind secția de poliție în cauză la ora 21:30.

