Ten Hag nu mai are nevoie de ei! Starurile de la Manchester United care vor pleca în vară

Manchester United a înregistrat, în consecință, 21 de victorii, șase rezultate de egalitate și nouă înfrângeri sub comanda lui Erik ten Hag în acest sezon din primul eșalon al Angliei.

Potrivit jurnalistului sportiv, Nicolo Schira, 10 jucători ar putea să plece de la Manchester United în vară. Italianul a scris pe rețelele social media că Erik ten Hag nu va mai conta pe ei din sezonul viitor.

Astfel, cei 10 jucători care ar putea să o părăsească pe Manchester United sunt: Dean Henderson, Eric Bailly, Harry Maguire, Alex Telles, Brandon Williams, Donny VanDeBeek, Scott McTominay, Anthony Elanga, Anthony Martial și Wout Weghorst.

Cea mai mare surpriză ar fi Harry Maguire. Englezul e căpitanul „diavolilor roșii” și se află la Manchester United din august 2019. Stoperul mai are contract cu echipa de pe Old Trafford până la finalul sezonului 2024/25.

