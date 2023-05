Neymar, la Manchester United? Ce a spus Erik ten Hag

Cotat la 70 milioane de euro, Neymar mai are contract cu formația pariziană până la finalul sezonului 2024/25. În acest moment, starul brazilian e accidentat și va rata încheierea actualei stagiuni.

Speculațiile cu privire la o posibilă plecare a lui Neymar de la PSG nu au dispărut. Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United, a fost întrebat dacă starul brazilian ar fi o țintă în perioada de transferuri pentru „diavolii roșii”.

Tehnicianul nu s-a ferit de un răspuns și le-a spus reprezentanților mass-media că în momentul în care va putea vorbi despre acest subiect, atunci o va face: „Când vom avea vești, o să comunicăm”, a precizat Erik ten Hag, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

