Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City

„Cetățenii” sunt foarte aproape să îi deturneze titlul în Premier League lui Arsenal, după ce au reușit o revenire incredibilă în clasament și s-au apropiat la trei puncte cu un meci în minus.
Pep Guardiola ar ajunge la al șaptelea titlu în Premier League dacă ar reuși să câștige campionatul din Anglia în acest sezon.
Pep Guardiola a numit antrenorul pe care l-ar vrea la Manchester City
Întrebat despre Vicent Kompany, care este foarte aproape de un sezon istoric pe banca lui Bayern Munchen, Pep Guardiola a dezvăluit că fostul căpitan al „cetățenilor” ar putea să devină antrenorul lui Manchester City la un moment dat.
„Mai devreme sau mai târziu, am sentimentul că, în cazul în care va decide la un moment dat să se întoarcă în Anglia, sunt destul de sigur că Manchester va fi în inima și în mintea lui.
Sperăm că drumurile noastre se vor intersecta la un moment dat în viața lui...”, a spus Pep Guardiola, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Burnley.
Vicent Kompany are un sezon de vis cu Bayern Munchen, iar după ce a câștigat Bundesliga, tehnicianul Belgian țintește Cupa Germaniei și trofeul Champions League.
În Champions League, bavarezii se află în semifinală cu PSG, în timp ce în Cupa Germaniei va jucat tot în semifinală cu Bayer Leverkusen.