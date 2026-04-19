Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică, de la ora 18:30, în etapa #33 din Premier League.

Cherki a deschis scorul în minutul 16, iar Kai Havertz a restabilit egalitatea în minutul 18. Erling Haaland a adus victoria gazdelor în minutul 65.

Pep Guardiola a făcut anunțul după Manchester City - Arsenal

Pep Guardiola a evidențiat că încă mai crede în șansele la titlu ale echipei sale, chiar dacă în trecut spunea cât de greu va fi să o prindă din urmă pe Arsenal în actuala stagiune.

Antrenorul ”cetățenilor” a evidențiat însă că ”tunarii” rămân cea mai bună echipă din Anglia, chiar dacă City a învins-o de două ori în ultimele două meciuri.

”(n.r. despre titlu) Da, sigur, încă mai sperăm. Dar adevărul este că am avut un program îngrozitor, iar noi nu suntem pe primul loc în clasament. Până acum, ei sunt cea mai bună echipă din Anglia, dar ne păstrăm șansa de a lupta până la final.

Faptul că am câștigat împotriva acestei echipe. Atât de competitivă, atât de incredibilă. Noi am avut momentele noastre bune, ei au avut momentele lor bune. Astăzi plecăm de aici cu trei puncte.

(n.r. dacă City are acum un elan mai bun decât Arsenal) Nu știu, nu am crezut că Arsenal era într-o formă slabă. În Cupa Ligii noi am fost mai buni. Astăzi am fost foarte buni. Au venit aici după înfrângere, motivați, și noi am câștigat. Sunt foarte competitivi, știm asta. Dar, în același timp, și noi suntem.

Clasamentul vorbește de la sine. Ei au fost cei mai buni. Felicitări băieților, dar să nu ne pierdem concentrarea. Miercuri avem meciul restant și putem ajunge acolo dacă vom câștiga”, a spus Pep Guardiola, citat de bbc.

Echipele de start

City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Silva, Rodri - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland; Rezerve: Trafford - Ait-Nouri, Ake, Foden, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho, Stones; Antrenor: Pep Guardiola

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Havertz, Eze; Rezerve: Kepa, Dowman, Gabriel Jesus, Gyokeres, Lewis-Skelly, Martinelli, Norgaard, Trossard, White; Antrenor: Mikel Arteta