Deși presiunea asupra antrenorului olandez a crescut considerabil, mai ales după înfrângerea cu PSG din Champions League, oficialii clubului nu iau în calcul demiterea acestuia.

Potrivit The Telegraph, grupul Fenway Sports Group, alături de conducerea executivă, consideră că Slot trebuie să continue proiectul și în sezonul viitor.

Patronii lui Liverpool i-au decis soarta lui Arne Slot

Unul dintre principalele motive pentru care Liverpool îl susține pe Slot este perioada de tranziție de după plecarea lui Jurgen Klopp.

Clubul consideră că actualele rezultate sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv scăderea de formă a unor jucători importanți, precum Mohamed Salah, dar și schimbările majore din lot.

Oficialii de pe Anfield sunt de părere că un proiect de reconstrucție trebuie analizat pe termen lung, nu după un singur sezon.

La momentul redactării acestui articol, Liverpool ocupă locul 5 în Premier League, cu 49 de puncte. Pentru „cormorani” urmează duelul cu Fulham, programat mâine, de la 19:30, în direct pe VOYO.