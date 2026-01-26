Giuleștenii s-au deplasat la Arad pentru confruntarea cu UTA de pe ”Francisc von Neuman”, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.

Florin Prunea a urmărit prima repriză din UTA - Rapid și a exclamat: ”Imparabil! Meci bun, foarte bun”

Florin Prunea, fost internațional român, aflat în studio la televiziunea Digi Sport, a exclamat de două ori ”Imparabil!” la golul marcat de Marius Coman în minutul 19, la care Marian Aioani, portarul giuleștenilor, a rămas mască.

Mai mult decât atât, Prunea a explicat că Rapid a avut posesia și un joc mai bun pe final, când a și restabilit egalitatea, prin Alex Dobre, care a transformat elegant în colț o lovitură de la 11 metri.

”Rapid a avut posesie, sigur, în ultimele minute au dominat. Un meci bun, foarte bun!



Golul (n.r. lui Coman) e imparabil. Chiar dacă e pe colțul scurt. E imparabil”, a spus Prunea.

