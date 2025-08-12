Colegul lui Drăgușin a comis-o din nou! Thomas Frank n-a stat la discuții: OUT din lot pentru Supercupa Europei

Colegul lui Drăgușin a comis-o din nou! Thomas Frank n-a stat la discuții: OUT din lot pentru Supercupa Europei Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham va juca Supercupa Europei împotriva lui Paris Saint-Germain, miercuri, de la ora 22:00, la Udine.

TAGS:
Yves BissoumaTottenhamPSGSupercupa Europei
Din articol

Înaintea deplasării în Italia, Thomas Frank a decis să îl lase în afara lotului pe Yves Bissouma (28 de ani) din cauza indisciplinei. Mijlocașul din Mali, care a evoluat constant în sezonul precedent, a întârziat de mai multe ori la antrenamentele lui Spurs, iar noul antrenor al londonezilor a decis să ia măsuri.

Yves Bissouma, pedepsit de Thomas Frank înainte de PSG - Tottenham

"Bissouma a întârziat de mai multe ori, iar acum e prea mult. Jucătorilor trebuie să le arăți înțelegere, dar și să ai cerințe de la ei și să existe consecințe în astfel de situații.

Măsura este valabilă pentru această deplasare. Voi urmări situația când vom reveni acasă", a spus Thomas Frank, la conferința de presă premergătoare Supercupei Europei.

Bissouma nu se află la primul act de indisciplină. Tottenham l-a suspendat pentru primul meci de Premier League din sezonul trecut după ce mijlocașul a postat pe rețelele sociale un videoclip în care inhala protoxid de azot dintr-un balon. În Marea Britanie, inhalarea de gaz ilariant pentru uz recreațional constituie infracțiune.

Yves Bissouma, adus în fotbalul din Europa de Lille, a jucat pentru prima dată în Premier League la Brighton (2018-2022), iar ulterior a fost cumpărat de Tottenham cu aproape 30 de milioane de euro.

Radu Drăgușin, în delegația lui Tottenham pentru Supercupa Europei, chiar dacă nu e în lot

Radu Drăgușin (23 de ani) a făcut parte din delegația lui Tottenham care a făcut deplasarea la Udine pentru duelul din Supercupa Europei, însă fundașul român nu va putea juca împotriva lui PSG din cauza unei accidentări.

Deși este accidentat și nu a fost trecut pe lista UEFA pentru Supercupa Europei, Drăgușin a făcut deplasarea în Italia și va urmări din tribună meciul contra lui Paris Saint-Germain. La fel s-a întâmplat și la finala Europa League contra lui Manchester United (1-0), când internaționalul român a fost prezent la Bilbao, iar la final s-a numărat printre fotbaliștii medaliați.

Radu Drăgușin se află în continuare în procesul de recuperare după ce la finalul lunii ianuarie a suferit o ruptură la ligamentele încrucișate. Fundașul român este așteptat să revină pe teren în luna septembrie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Ce a &bdquo;uitat&rdquo; ASF să ia &icirc;n calcul c&acirc;nd a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: &rdquo;O să se supere titularul!&rdquo;
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”
FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag &icirc;n Champions League
FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag în Champions League
Mihai Stoica lansează acuzații grave la adresa unui arbitru din Superliga: Mizerabil! Minte cu nerușinare!
Mihai Stoica lansează acuzații grave la adresa unui arbitru din Superliga: "Mizerabil! Minte cu nerușinare!"
A cedat după scandalul LPF Becali vs. Șucu Rotaru: Azi și-a făcut mea culpa
A cedat după scandalul LPF & Becali vs. Șucu & Rotaru: "Azi și-a făcut mea culpa"
Dictator! Olandezii i-au făcut o descriere nemiloasă lui Istvan Kovacs! Amintiri de coșmar cu rom&acirc;nul la centru
"Dictator!" Olandezii i-au făcut o descriere nemiloasă lui Istvan Kovacs! Amintiri de coșmar cu românul la centru
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

Continuă războiul &icirc;n Superliga! Becali iese din nou la atac: &rdquo;Eu sunt Becali și ei sunt ei, să asculte de mine toți!&rdquo;

Continuă războiul în Superliga! Becali iese din nou la atac: ”Eu sunt Becali și ei sunt ei, să asculte de mine toți!”

CITESTE SI
Ce a &bdquo;uitat&rdquo; ASF să ia &icirc;n calcul c&acirc;nd a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

stirileprotv Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Guvernatorul Mugur Isărescu crede că Rom&acirc;nia poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: &rdquo;E prognoza mea, pe bază de nasometru&rdquo;

stirileprotv Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Mesajul UE către Trump, &icirc;naintea &icirc;nt&acirc;lnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

stirileprotv Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!