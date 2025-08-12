Colegul lui Drăgușin a comis-o din nou! Thomas Frank n-a stat la discuții: OUT din lot pentru Supercupa Europei

Înaintea deplasării în Italia, Thomas Frank a decis să îl lase în afara lotului pe Yves Bissouma (28 de ani) din cauza indisciplinei. Mijlocașul din Mali, care a evoluat constant în sezonul precedent, a întârziat de mai multe ori la antrenamentele lui Spurs, iar noul antrenor al londonezilor a decis să ia măsuri.

Yves Bissouma, pedepsit de Thomas Frank înainte de PSG - Tottenham



"Bissouma a întârziat de mai multe ori, iar acum e prea mult. Jucătorilor trebuie să le arăți înțelegere, dar și să ai cerințe de la ei și să existe consecințe în astfel de situații.



Măsura este valabilă pentru această deplasare. Voi urmări situația când vom reveni acasă", a spus Thomas Frank, la conferința de presă premergătoare Supercupei Europei.



Bissouma nu se află la primul act de indisciplină. Tottenham l-a suspendat pentru primul meci de Premier League din sezonul trecut după ce mijlocașul a postat pe rețelele sociale un videoclip în care inhala protoxid de azot dintr-un balon. În Marea Britanie, inhalarea de gaz ilariant pentru uz recreațional constituie infracțiune.



Yves Bissouma, adus în fotbalul din Europa de Lille, a jucat pentru prima dată în Premier League la Brighton (2018-2022), iar ulterior a fost cumpărat de Tottenham cu aproape 30 de milioane de euro.

