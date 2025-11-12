GALERIE FOTO Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Gigi Becali nu mai suportă indisciplina la FCSB.

Finanțatorul campioanei României a anunțat recent că incidentele din meciul cu Hermannstadt, când Daniel Bîrligea a fost eliminat pentru două galbene încasate pentru proteste, l-au convins să impună sancțiuni extrem de dure la FCSB.

Gigi Becali a adus-o pe soția lui Ngezana în România

Unul dintre cei vizați de finanțator este Siyabonga Ngezana. Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de felul în care se prezintă fundașul în acest sezon, având în vedere prestațiile sud-africanului în primele două sezoane petrecute alături de campioana României.

Patronul roș-albaștrilor susține că totul are de a face cu viața extrasportivă a fotbalistului, motiv pentru care a trecut și la fapte. Becali crede că, dacă Ngezana ar locui alături de soția sa în București, fundașul ar fi mai responsabil. Astfel, fără să mai stea pe gânduri, finanțatorul de la FCSB a cumpărat un bilet de avion și a adus-o în România pe soția sud-africanului.

De ce trebuie să ajungem la salarii de 40.000 de euro la FCSB? Eu am primit mesaje după 1-3 cu Basel cu ‘îmi pare rău’ de la mulți oameni. Dar să îți spun ceva. Noi, cei implicați în fotbalul românesc, am ajuns la concluzia că avem valoare.

Am văzut cu Basel și am văzut și cu Bologna. Că n-am avut noi noroc sau că am n-am avut un fundaș central sau mijlocaș central, dar îi vom avea. Nu stau după Șut și nu stau nici după Ngezana. Dacă iau fundaș și mijlocaș centrali adevărați… cu Basel trebuia să mă distrez.

I-am plătit biletele de avion și vine nevasta lui Ngezana. I-am zis: ‘Bă, nu mai joci, dacă nu vine nevasta ta aici’. Ăsta e vagabond. Este vagabond, i-am plătit bilet și vine nevastă-sa. Ce cuminte era când a venit, băi, băiatule. Era un om cuminte. Ca să vezi cum dau de puțină civilizație d-asta mondenă”, a spus Becali, conform Fanatik.

