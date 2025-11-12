Bosnia și Herțegovina - România e sâmbătă seară, de la ora 21:45, în timp ce ultimul meci din preliminariile pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada, România - San Marino, e marți seară, de la aceeași oră, la Ploiești.



Ca să-și păstreze șanse reale la locul doi din Grupa H, România trebuie neapărat să o învingă pe Bosnia și să îndeplinească, la Ploiești, formalitatea cu San Marino.



Ce a remarcat Pițurcă la Mircea Lucescu: ”Face asta foarte bine! Și are 80 de ani”



Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a sugerat că Mircea Lucescu, actualul selecționer al primei reprezentative, rezistă foarte bine presiunii și la 80 de ani.



Pițurcă a sugerat că ”Il Luce” putea să părăsească banca naționalei după ce a înregistrat rezultatele mai puțin bune din preliminarii, dar iată că a rămas.



Iar acum România poate să termine, e adevărat, cu șanse extrem de mici, și pe primul loc, dar cu șanse mai mari la locul doi.



”Văd că Mircea Lucescu rezistă foarte bine presiunii și la 80 de ani. Putea foarte bine să plece, dar uite că a rămas și acum are șanse reale pentru a prinde un loc doi”, a spus Pițurcă.



Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026



1. Austria - 15 puncte

2. Bosnia - 13 puncte

3. România - 10 puncte

4. *Cipru - 8 puncte

5. *San Marino - 7 puncte



*Cipru și San Marino au un meci în plus.

