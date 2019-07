OFICIAL | Legenda s-a intors "acasa"! Chelsea si-a numit noul antrenor! "Iubesc acest club"

Chelsea are un nou antrenor.

Castigatoarea Europa League din acest sezon si-a prezentat noul antrenor dupa plecarea lui Maurizo Sarri. Legenda clubului londez, Frank Lampard, a semnat cu formatia de pe Stamford Bridge un contract pe trei sezoane.

Lampard a declarat ca este foarte fericit ca s-a intors la Chelsea si ca iubeste acest club.

"Sunt extrem de onorat ca am revenit la Chelsea ca si antrenor. Toata lumea stie cat de mult iubesc acest club. Sper sa imi fac treaba cat mai bine si sa imi indeplinesc obiectivele pentru sezonul viitor", a declarat Lampard.

Lampard revine dupa 5 ani la Chelsea, club cu care a castigat patru titluri de campioana a a Angliei, patru Cupe ale Angliei, trofeul Europa League si trofeul Champions League.

Lampard a jucat finala Play Off-ului de promovare



In sezonul recent incheiat, Derby County, cu Frank Lampard antrenor, a jucat finala Play Off-ului pentru promovarea in Premier League. Din nefericire pentru ei, cei de la Derby au pierdut cu 1-2 in fata lui Aston Villa. Ei o invinsesera cu 4-2 la general pe Leeds in semifinale.