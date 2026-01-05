Rapid a încheiat anul pe poziția secundă în clasament cu 39 de puncte și vizează titlul. Echipa lui Costel Gâlcă a anunțat azi transferul lui Daniel Paraschiv.

"Bine ai venit la Rapid, Daniel Paraschiv! Atacantul în vârstă de 26 de ani vine sub formă de împrumut de la Real Oviedo, club din Primera Division, până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv. Daniel a ajuns aseară în cantonamentul Rapidului din Antalya, astăzi a efectuat vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă", au scris cei de la Rapid.



„Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești! Forza Rapid!”, a fost prima reacție a lui Daniel Paraschiv după semnarea contractului.