OFERTA COLOSALA pentru Christian Eriksen! Ar deveni cel mai bine platit jucator din istoria clubului

Christian Eriksen a intrat in ultimul an de contract si mai multe echipe s-au batut pentru semnatura lui in aceasta vara.

Danezul in varsta de 27 de ani a avut mai multe oferte in aceasta vara si dorinta acestuia a fost una singura, sa plece de la Tottenham. Printre echipele care l-au dorit s-au aflat Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain si Manchester United.

Cu toate acestea, ultima oferta primita a venit de la Tottehnam, care face eforturi sa ii prelungeasca contractul, pentru a nu-l pierde gratis vara viitoare.

Tottenham i-a pus pe masa lui Eriksen un contract de 12.5 milioane de euro pe sezon, valabil pentru urmatorii cinci ani, care l-ar face cel mai bine platit fotbalist din istoria clubului, peste Harry Kane.

Cei de la Tottenham par hotarati sa faca orice pentru a-l pastra pe danez, pe care il vad unul dintre jucatorii de baza ai echipei si caruia i se datoreaza in mare parte si succesul european de anul trecut cand au atins finala Ligii Campionilor.

Christian Eriksen a venit la Tottenham in august 2013 si are in tricoul londonezilor 50 de goluri si 70 de pase de gol. In ultimele patru sezoane din Premier League, Eriksen a fost de fiecare data in primii cinci pasatori ai campionatului.

Jucatorul refuzase recent o oferta de 11 milioane de euro pe sezon venita tot de la Tottenham.