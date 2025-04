Londonezii au decis să nu activeze clauza de cumpărare pentru Timo Werner.



Werner nu va fi cumpărat de Tottenham

Tottenham l-a împrumutat pentru un sezon pe Timo Werner de la RB Leipzig și avea opțiunea de cumpărare pentru 10 milioane de euro. Însă oficialii clubului englez au anunțat formația germană și pe agenții fotbalistului că au decis să nu activeze clauza, așa că Werner trebuie să se întoarcă în Bundesliga, el mai având contract cu Leipzig până în iulie 2026.



Tottenham ocupă locul al 14-lea în Premier League, a părăsit FA Cup (turul 4 / 1-2 cu Aston Villa) și EFL Cup (semifinale / 1-0 și 0-4 cu Liverpool) și urmează să înfrunte pe Eintracht Frankfurt în sferturile de finală ale Europa League (10 și 17 aprilie). Timo Werner a bifat 27 de prezențe (10 ca titular), dar a avut un impact minor, reușind doar un gol. Atacantul ar putea ajunge sub formă de împrumut la Napoli sau Eintracht Frankfurt, în timp ce New York Red Bulls vrea să-l transfere definitiv.



A câștigat Champions League cu Chelsea, în 2021

Timo Werner (29 de ani) este născut la Stuttgart și s-a format la juniorii cluburilor TSV Steinhaldenfeld și VfB Stuttgart. La nivel de seniori a evoluat pentru VfB Stuttgart II (2013), VfB Stuttgart (2014-2016), RB Leipzig (2016-2020 / 2022-2024), Chelsea (2020-2022) și Tottenham (2024-2025 / împrumutat). Are 57 de selecții și 24 de goluri pentru naționala se seniori a Germaniei, cu care a câștigat Cupa Confederațiilor (2017).



În palmares are Champions League (2020-2021), Supercupa Europei (2021), FIFA Club World Cup (2021), DFB-Pokal (2022-2023), DFL-Supercup (2023), finale de FA Cup (2020-2021, 2021-2022) și EFL Cup (2021-2022), FIFA Confederations Cup Golden Boot (2017) și includerea în UEFA Europa League Squad of the Season (2017-2018), Bundesliga Team of the Season (2019-2020), Kicker Bundesliga Team of the Season (2019-2020) și Bundesliga Player of the Month (noiembrie 2019, decembrie 2019).

Poate juca ca extremă stânga, extremă dreapta și atacant central și este cotat la 10 milioane de euro, după ce ajunsese să valoreze 80 de milioane de euro, în martie 2020.



Foto - Getty Images