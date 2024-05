E gata! Unde va juca Timo Werner sezonul viitor + toate detaliile contractului

Neamțul a bifat 13 apariții în Premier League pentru Spurs, unde a reușit să-și treacă în cont și două goluri, respectiv trei pase decisive în eșalonul de elită al Angliei.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Timo Werner va rămâne la Tottenham și în următoarea stagiune, tot sub formă de împrumut. Mai mult, londonezii vor beneficia de o opțiune de cumpărare a fotbalistului pentru aproximativ 15-16 milioane de euro.

Italianul a mai informat pe rețelele social media că Spurs va acoperi întreg salariul lui Timo Werner la Red Bull Leipzig pentru a-l păstra pentru încă un an pe ”Tottenham Hotspur Stadium”.

”Timo a acceptat, e fericit că rămâne la Spurs”, a scris Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

⚪️???????? Tottenham are set to announce their ‘first’ signing of the summer, Timo Werner staying on new loan deal.

◉ Loan valid until June 2025.

◉ Buy option for €15/16m.

◉ Spurs to cover salary.

Timo has already accepted, happy to stay at Spurs.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/JqLRzdrRwn