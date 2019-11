NU SE MAI TERMINA NEBUNIA in cazul Sala! Cardiff refuza sa plateasca banii si poate fi INTERZISA doi ani la transferuri

Cardiff ar putea fi suspendata timp de doi ani din cauza refuzului de a-si achita obligatiile fata de Nantes.

Galezii risca o sanctiune pentru urmatoarele 3 perioade de transferuri in cazul in care nu achita prima transa din banii pe care ii datoreaza. Conform unei decizii FIFA, Cardiff ar trebui sa achite cu efect imediat 6 milioane de euro. Conducerea clubului din Championship se opune drastic oricarei plati si va apela decizia la TAS. Argumentul pe care il invoca sefii lui Cardiff este ca Sala nu devenise oficial jucatorul clubului in momentul decesului sau in accidentul aviatic tragic din luna ianuarie.

Sala ar fi trebuit sa-i aduca lui Nantes 18 milioane de euro. Atacantul a murit la 28 de ani la bordul unui avion privat care-l transporta in Insula pentru a incepe antrenamentele cu Cardiff, aflata atunci in Premier League.