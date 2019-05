Ciprian Tatarusanu si-a gasit echipa! Cu cine a batut palma dupa ce a fost tras pe linie moarta de Nantes

Ciprian Tatarusanu a fost trimis in tribune la Nantes dupa ce a refuzat sa-si prelungeasca contractul.

Tatarusanu pleaca de la Nantes dupa 2 ani liber de contract. Portarul roman s-a tinut tare la negocierile cu clubul francez si a refuzat salariul propus. El a fost trimis in tribune si n-a mai aparat de pe 12 aprilie in Ligue 1. In Franta, Tatarusanu aparat in 64 de meciuri pentru Nantes.



Ciprian Tatarusanu, la Besiktas!

Totul se va incheia insa pentru Tatarusanu, aflat aproape de Besiktas, locul 3 in Turcia in acest sezon, anunta publicatia 20 minutes. Sursa citata scrie ca portarul roman a informat deja conducerea clubului ca va pleca in Turcia in perioada urmatoare.

La Besiktas ar putea ajunge si Mircea Lucescu, dorit inapoi la Istanbul dupa despartirea de nationala Turciei. Numirea antrenorului roman ar urma sa aiba loc in zilele urmatoare. Campionatul din Turcia a fost castigat de Galatasaray la limita, 3 puncte in fata lui Istanbul BB, care a condus aproape tot sezonul. Besiktas a terminat la 7 puncte in urma campioanei conduse de Fatih Terim.