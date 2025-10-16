Antrenorul lui Chelsea, Enzo Maresca, a fost suspendat un meci şi amendat cu 8.000 de lire sterline după ce a recunoscut că s-a făcut vinovat de conduită inadecvată în victoria cu 2-1 asupra lui Liverpool, a anunţat miercuri Federaţia engleză, scrie Reuters.

Golul lui Chelsea din minutul 90+5 l-a surescitat pe Maresca



Maresca a devenit surescitat după golul decisiv marcat de Chelsea în minutul 90+5.

Tehnicianul italian a alergat pe linia de tuşă de pe Stamford Bridge pentru a sărbători înflăcărat alături de jucătorii săi, primind un al doilea cartonaş galben şi fiind eliminat de arbitrul Anthony Taylor.

