Antrenorul lui Chelsea, Enzo Maresca, a fost suspendat un meci şi amendat cu 8.000 de lire sterline după ce a recunoscut că s-a făcut vinovat de conduită inadecvată în victoria cu 2-1 asupra lui Liverpool, a anunţat miercuri Federaţia engleză, scrie Reuters.
Golul lui Chelsea din minutul 90+5 l-a surescitat pe Maresca
Maresca a devenit surescitat după golul decisiv marcat de Chelsea în minutul 90+5.
Tehnicianul italian a alergat pe linia de tuşă de pe Stamford Bridge pentru a sărbători înflăcărat alături de jucătorii săi, primind un al doilea cartonaş galben şi fiind eliminat de arbitrul Anthony Taylor.
"Antrenorul a acţionat într-un mod necorespunzător şi/sau a folosit cuvinte şi/sau a avut un comportament abuziv şi/sau insultător în timpul meciului, ceea ce a dus la eliminarea sa în jurul minutului 90+6", a indicat FA într-un comunicat citat de Agerpres.
"Ulterior, Enzo Maresca a recunoscut acuzaţia şi a acceptat pedeapsa standard", se arată în comunicat.
Chelsea a bătut-o pe Liverpool, dar e doar pe 7 în Premier League
Astfel, Enzo Maresca va rata următorul meci al lui Chelsea din Premier League, în deplasare cu Nottingham Forest, sâmbătă.
Chelsea ocupă locul 7 în clasamentul din Anglia, cu 11 puncte, la 5 puncte în spatele liderului Arsenal.