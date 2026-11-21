În vara acestui an, 2026, Pierre-Emerick Aubameyang (în vârstă de 37 de ani) a bifat o revenire spectaculoasă în La Liga. Atacantul gabonez și-a dat acordul pentru a semna cu Deportivo La Coruna, formație care abia promovase în primul eșalon al Spaniei din La Liga 2.

Cum a ajuns Pierre-Emerick Aubameyang la Deportivo La Coruna? Dezvăluiri personale a CEO-ului spaniolului

Reamintind modul în care s-a făcut mutarea, Deportivo La Coruna a plătit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru transferul atacantului, care mai avea un an de contract cu Olympique Marseille, în Ligue 1 (campionat care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1).

Altfel spus, Aubameyang a revenit în La Liga la aproape patru ani după despărțirea de Barcelona, acolo unde a impresionat în scurta perioadă petrecută pe Camp Nou.

Acum, în urma acestei mutări care s-a făcut de câteva luni bune, CEO-ul celor clubului din La Liga a dezvăluit că venirea lui Aubameyang la Deportivo La Coruna este un vis pe care l-a transformat în realitate din perspectivă personală, pe care îl avea din perioada în care era elev de liceu.

Massimo Benassi juca Footbal Manager în liceu, iar Aubameyang era printre jucătorii săi preferați

Massimo Benassi, omul cu un cuvânt greu de spus în structurile de conducere ale spaniolilor, a dezvăluit că în urmă cu mulți ani obișnuia să joace Football Manager, iar unul dintre jucătorii pe care îi transfera la echipele pe care le ”antrena” era chiar Pierre-Emerick Aubameyang!

”Obișnuiam să îl transfer pe Aubameyang când jucam Football Manager, iar acum chiar am reușit să îl transfer în realitate.

În perioada liceului, erau momente în care jucam destul de mult acest joc. Acum, când am reușit să îl aduc la LA Coruna, i-am scris unui prieten și i-am spus: ’Își amintești când alegeam să jucăm cu Dortmund doar pentru că era Aubamenyang acolo?’ (...)

Să aducem la La Coruna, o formație nou-promovată, un fotbalist care a jucat la Dortmund, Arsenal, Chelsea sau Barcelona, nu a fost ușor”, a spus CEO-ul spaniolilor.

Aubameyang a revenit în Spania, după experiența de la Barcelona

În cele 24 de meciuri disputate pentru catalani, gabonezul a înscris 13 goluri, dintre care 11 în campionat. Acum, la Deportivo La Coruna, vârful își trăiește a doua tinerețe, având evoluții bune, deși joacă în unul dintre cele mai puternice campionate din lume.

În primele șase meciuri de La Liga, Aubameyang a contabilizat cinci goluri și două pase decisive, contribuind în aproape toate partidele cu gol sau pasă de gol. Însă, din etapa a 6-a, cu Sevilla, scor 0-1, nu a mai reușit să se facă remarcat.

Atacantul din Gabon, fără realizări în ultimele etape din La Liga

A mai urmat un meci fără gol, și în etapa a 7-a, în duelul cu Real Betis, scor 1-1, după care au venit trei meciuri în care gabonezul nu a fost parte din lot, din cauza unei accidentări.

A jucat în ultimele două runde programate, dar nu a marcat.

Așadar, în totalul celor nouă meciuri în care s-a aflat pe teren în tricoul lui Deportivo La Coruna, Aubameyang a marcat de cinci ori și a oferit două pase decisive.